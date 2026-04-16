Tűzoltók szabadítottak ki 25 kutyát egy lángoló lakásból

Egy bukaresti tűzeset során derült fény egy súlyos állatkínzás ügyére, amely még a beavatkozó tűzoltókat is megdöbbentette. A lángok eloltása után ugyanis olyan látvány fogadta őket, amire senki sem számított – írta a Maszol.

Még a szakemberek sem láttak ilyen mértékű állatkínzást

Állatkínzás a lakás falai között

A füsttel teli ingatlanban összesen 25 kutyát találtak, amelyek rendkívül rossz állapotban voltak. Az állatok legyengülve, koszban és ellátás nélkül éltek, sokuknál súlyos egészségügyi problémák is jelentkeztek.

A helyszínre riasztott állatvédők beszámolója szerint több kutya bőrbetegségekkel, fertőzésekkel és élősködőkkel küzdött, de akadt olyan is, amely mozgásképtelenné vált, illetve látásproblémákkal is szembesült. A körülmények még a rutinos szakembereket is megrázták.

A mentést követően az állatokat egy menhelyre szállították, ahol jelenleg is ellátásban részesülnek. Bár mindegyikük rendelkezett azonosító chippel, tartási körülményeik messze elmaradtak az elvárható szinttől. A hatóságok vizsgálják az ügy részleteit, és azt is, hogy a tulajdonos visszakaphatja-e az állatokat. Ez azonban csak szigorú feltételek teljesülése esetén lehetséges. Ellenkező esetben a kutyák új gazdára találhatnak és esélyt kaphatnak egy biztonságosabb, gondoskodóbb életre.

Sokkoló állapotok között találtak rá egy másik esetben több mint 250 uszkárra egyetlen házban. Az állatkínzás újra rávilágít arra, milyen súlyos következményekkel járhat a felelőtlen állattartás és a kontroll nélküli szaporítás.