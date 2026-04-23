2021 eleje és 2022 ősze között egy Bács-Kiskun vármegyében élő férfi több védett, illetve engedélyhez kötött madárhoz jutott hozzá szabálytalanul: két vörös vércsét maga fogott be, két szalagos álölyvet egy ismeretlen embertől szerzett, egy afrikai uhut pedig a bűntársától vásárolt. A természetvédelmi hatóság engedélye sem a befogáshoz, sem a beszerzéshez, sem a tartáshoz nem volt meg. Ettől még nem számítana állatkínzónak, de amit ezután tett, arra még ez a szó is kevés.

Szirti sas vadászat közben, ezt használta egy állatkínzó (illusztráció, MI-generált kép)

Fotó: ChatGPT

Állatokkal vadászott állatokra az állatkínzó

A vád szerint a férfi 2021 augusztusában csapdába csalt egy házi macskát. Erővágóval elvágta a nyakát, amiről felvételt készített. Nem ez volt az egyetlen kegyetlen tette.

2021 augusztusa és 2022 októbere között az engedéllyel tartott szirti sasával négy másik házi macskát is elejtetett.

Az állatok a madár támadásai után elpusztultak, haláltusájukról felvételek készültek.

Az ügy másik szereplője is engedély nélkül tartott több madarat, amelyeket végül egy Békés vármegyei háznál foglaltak le a hatóságok. A Gödöllői Járási Ügyészség a két férfit természetkárosítással és a veszélyes állatok tartására vonatkozó szabályok megszegésével vádolja, a cica nyakát elvágónak pedig állatkínzás és orvvadászat kísérlete miatt is felelnie kell. A büntetőügyben a Gödöllői Járásbíróság mondja ki a végső szót.

Bajban van egy állat?

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját: