Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Érdekes

Mindössze 19 másodperc, mégis ez minden idők egyik legfontosabb videója

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ártatlan állatokat szemelt ki egy kegyetlen magyar férfi, amiért most bíró előtt magyarázkodhat. Főleg macskákra vadászott ez az állatkínzó, akit sikerült megállítani.
Link másolása
Vágólapra másolva!
2021 eleje és 2022 ősze között egy Bács-Kiskun vármegyében élő férfi több védett, illetve engedélyhez kötött madárhoz jutott hozzá szabálytalanul: két vörös vércsét maga fogott be, két szalagos álölyvet egy ismeretlen embertől szerzett, egy afrikai uhut pedig a bűntársától vásárolt. A természetvédelmi hatóság engedélye sem a befogáshoz, sem a beszerzéshez, sem a tartáshoz nem volt meg. Ettől még nem számítana állatkínzónak, de amit ezután tett, arra még ez a szó is kevés.

Szirti sas vadászat közben, ezt használta egy állatkínzó (illusztráció, MI-generált kép)
Fotó: ChatGPT

Állatokkal vadászott állatokra az állatkínzó

A vád szerint a férfi 2021 augusztusában csapdába csalt egy házi macskát. Erővágóval elvágta a nyakát, amiről felvételt készített. Nem ez volt az egyetlen kegyetlen tette. 

2021 augusztusa és 2022 októbere között az engedéllyel tartott szirti sasával négy másik házi macskát is elejtetett. 

Az állatok a madár támadásai után elpusztultak, haláltusájukról felvételek készültek.

Az ügy másik szereplője is engedély nélkül tartott több madarat, amelyeket végül egy Békés vármegyei háznál foglaltak le a hatóságok. A Gödöllői Járási Ügyészség a két férfit természetkárosítással és a veszélyes állatok tartására vonatkozó szabályok megszegésével vádolja, a cica nyakát elvágónak pedig állatkínzás és orvvadászat kísérlete miatt is felelnie kell. A büntetőügyben a Gödöllői Járásbíróság mondja ki a végső szót.

Bajban van egy állat? 

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját:  

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!