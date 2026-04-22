Johnny Depp vs. Amber Heard: a per, ami undorító részleteivel sokkolta a világot

Ma ünnepli születésnapját Amber Heard, és bár ilyenkor illene csak a filmográfiájáról beszélni, a valóság az, hogy a neve sokaknak inkább a Johnny Depp-pel folytatott, évekig húzódó bírósági ügyet idézi fel. A történet egy 2018-as véleménycikkel indult, amelyben Heard családon belüli erőszak túlélőjeként hivatkozott magára, bár Depp nevét nem említette. A színész ezt mégis egyértelmű támadásként értelmezte, és rágalmazás miatt pert indított, ami végül globális médiacirkusszá nőtte ki magát.

A Johhny Depp–Amber Heard per a modern celeb-bírósági ügyek egyik legmegosztóbb esete lett

Fotó: KGC-138/ 77953-1

Mémeket gyártottak Amber Heardről

A per egyik legabszurdabb, mégis legtöbbet idézett eleme az volt, amikor Depp azt állította, hogy Heard vagy egy barátja szándékosan ürüléket hagyott az ágyában. A per ezen eleme olyan szinten vált mémmé, hogy valószínűleg több ember emlékszik erre, mint bármilyen jogi részletre. Közben hangfelvételek is napvilágra kerültek, amelyekben a felek kölcsönösen vádolták egymást bántalmazással, tovább árnyalva a képet egy olyan kapcsolatról, amely messze volt az egészségestől. Az egyik felvételen a színésznő egy heves vita közben magyarázta a sérüléseit és a konfliktusokat, és egy ponton elhangzik az a mondat, hogy „I stepped on a bee” – magyarul:

Ráléptem egy méhre.”

A kontextusban ez egyfajta fájdalommagyarázatként vagy sérülésindokként hangzott el, de a mondat önmagában annyira váratlanul abszurdnak tűnt, hogy az internet azonnal ráugrott. Nem az számított, mit akart jelenteni, hanem az, hogy mennyire kilógott a drámai jogi vallomások sorából. A közösségi média pedig azt csinálta, amit mindig: kiragadta, és mémmé gyúrta.

Depp sérülésének története

A Karib-tenger kalózai sztárjának állítása szerint egy vita során megsérült az ujja, amit egy Heard által eldobott tárgy okozott. Az ilyen részletek egyszerre tették az ügyet sokkolóvá és bizarrá, mintha egy túlzó fikciós történetet nézne az ember, csak éppen valós szereplőkkel. A brit szupermodell, és Johhny Depp fiatalkori párja, Kate Moss az utolsó pillanatban került fel a tanúk listájára és jelentősen megfordította a tényállást. Depp és a modell a 1994 és 1998 között jártak együtt, és egy pletyka szerint a színész a kapcsolatuk idején egy jamaikai nyaralás alkalmával lelökte Mosst a lépcsőn, aki meg is sérült az incidens során.

Soha nem lökött meg, nem rúgott belém, és nem lökött le a lépcsőn

– vallotta a modell egy videóhívásban. A tárgyalást végigkísérte a közösségi média intenzív jelenléte is, ahol a nyilvánosság párhuzamos ítélkezést folytatott, gyakran erős érzelmi alapon.

Ez a jelenség jelentősen befolyásolta az ügy megítélését a közvéleményben, még mielőtt a jogi eljárás lezárult volna.

2022-ben az esküdtszék végül több ponton Johhny Depp javára hozta meg az ítéletet, ugyanakkor Amber is részben nyert egy ellenkeresetet. Az ügy azonban nem pusztán az ítélet miatt maradt emlékezetes, hanem azért is, mert egyszerre volt tragikus és abszurd: két világsztár magánélete vált nyilvános boncolás tárgyává, miközben a világ szinte valóságshow-ként követte az eseményeket.