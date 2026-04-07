Karambol J. D. Vance amerikai alelnök budapesti útvonalán

Egy busz és egy autó csapódott egymásnak kedd délelőtt a XII. kerületben. A karambol éppen azon az útvonalon történt, ahol J. D. Vance amerikai alelnök delegációja is áthalad majd.
A baleset részleteiről eddig nem adtak ki hivatalos tájékoztatást, a Blikk fotósának budapesti Orbánhegyi út és a Stromfeld Aurél utca kereszteződésében készült képei alapján azonban komoly ütközés történt. A 212-es busz elejének alsó része leszakadt, a Skoda eleje pedig súlyosan összeroncsolódott, még a motorháztető is felgyűrődött, ami nagy sebességre utal. Közben a rendőrök is megérkeztek a karambol a helyszínre, amely azon az úton van, ahol az amerikai alelnök delegációja elhalad majd.

Súlyos baleset történt J. D. Vance amerikai alelnök delegációjának útvonalán (illusztráció, MI-generált kép)
Súlyos baleset történt J. D. Vance amerikai alelnök delegációjának útvonalán (illusztráció, MI-generált kép)
Több baleset is történt az amerikai alelnök útvonalán kedden

A karambol nemcsak a kedden Budapestre érkezett J. D. Vance amerikai alelnök konvoját, de a környék közlekedését is lelassíthatja. Ez már nem az első baleset a fővárosban, amely hatással lehet a delegáció mozgására.

Korábban a Ferihegyi gyorsforgalmi úton egy kamion szorult be egy felüljáró alá.

Húsvéthéfőn Újbudán történt furcsa baleset egy busszal. Valamiért letért az útról és az árokban kötött ki, ahol felborult.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról