Karambol J. D. Vance amerikai alelnök budapesti útvonalán

A baleset részleteiről eddig nem adtak ki hivatalos tájékoztatást, a Blikk fotósának budapesti Orbánhegyi út és a Stromfeld Aurél utca kereszteződésében készült képei alapján azonban komoly ütközés történt. A 212-es busz elejének alsó része leszakadt, a Skoda eleje pedig súlyosan összeroncsolódott, még a motorháztető is felgyűrődött, ami nagy sebességre utal. Közben a rendőrök is megérkeztek a karambol a helyszínre, amely azon az úton van, ahol az amerikai alelnök delegációja elhalad majd.

Több baleset is történt az amerikai alelnök útvonalán kedden

A karambol nemcsak a kedden Budapestre érkezett J. D. Vance amerikai alelnök konvoját, de a környék közlekedését is lelassíthatja. Ez már nem az első baleset a fővárosban, amely hatással lehet a delegáció mozgására.

Korábban a Ferihegyi gyorsforgalmi úton egy kamion szorult be egy felüljáró alá.

Húsvéthéfőn Újbudán történt furcsa baleset egy busszal. Valamiért letért az útról és az árokban kötött ki, ahol felborult.