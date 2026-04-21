Angyalföldi gyilkosság: Édes kisbabám, gyere vissza, könyörgöm

Legutóbb, januárban arról számoltunk be, hogy M. Dolli, az angyalföldi gyilkosság áldozata már gyerekként megtapasztalta, mekkora űrt hagy maga után, ha valaki elveszíti az édesapját, miközben az még él. Vér szerinti édesapja korán eltűnt az életéből. Ennek hiányát végig magában hordozta, de szeretetből így sem szenvedett hiányt: édesanyja későbbi társa saját lányaként nevelte, biztos hátteret és igazi családot teremtett neki, amelybe később három féltestvér is érkezett. A Blikk vette észre, hogy a fitneszmodellként ismert nő édesanyja szomorú bejegyzést osztott meg a lányáról.

Január 6-án értesítették a rendőrséget, mert a fiatal nőt már napok óta senki sem tudta elérni. A nyomozók a XIII. kerületi albérletéhez mentek, ám mivel hiába próbálkoztak, végül a katasztrófavédelem segítségével jutottak be a lakásba. Odabent megrázó látvány fogadta őket: M. Dolli holtteste, azonnal látszott a gyilkos brutalitása.

Csaknem húsz késszúrás érte, a lakásban mindenhol vérnyomok voltak.

Amikor feltörték az ajtót, az egyik barátnője is ott volt, később ő szólt a családnak a felfoghatatlan tragédiáról. A fiatal nőt sokan ismerték a közösségi oldalakról, rengetegen követték és kedvelték. A magánéletben viszont nem találta meg azt a nyugalmat és őszinteséget, amire vágyott. Egy hozzá közel álló ismerős úgy jellemezte Dollit, mint aki keményen küzdött azért, hogy a maga útján boldoguljon és biztos jövőt teremtsen magának.

Több munkahelyen is helytállt, emellett versenyszerűen sportolt, ezért támogatók is álltak mögötte.

Különösen szoros kapcsolat fűzte az édesanyjához és a nevelőapjához, miközben a vér szerinti apjával való távolság továbbra is nehéz teher maradt számára.

Az ügyben gyanúsított férfit letartóztatták.

Mivel a hatóságok olyan körülményeket is felfedeztek, amelyek mentális problémákra utalhatnak, a kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben hajtják végre.

Szívszorító üzenet a szerető anyától

Ezt a fájdalmat senki nem értheti, csak az, aki átéli anyaként”

– írta az asszony a bejegyzésében, amelyhez Klen Déw egyik megrendítő dala szólt. Az édesanya a lánya halála után egy másik, kapcsolódó poszt alá is írt egy szívbemarkoló üzenetet: „Édes kisbabám, gyere vissza, könyörgöm!”