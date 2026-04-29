Négy év börtönt kapott az édesanyja megöléséért elítélt csepeli nő

Az Ügyészség.hu-n ismertetett ítéleti tényállás szerint az anyagyilkosság vádlottja születésétől kezdve a szüleivel élt egy csepeli családi házban. A nő korábban óvónőként dolgozott, munkáját lelkiismeretesen végezte, édesanyjával való kapcsolata azonban évtizedek óta konfliktusokkal volt terhelt. Az anyja irányító szerepet töltött be élete minden területén: elvárta, hogy lánya munka után azonnal hazamenjen, elkísérte munkahelyi kirándulásaira, és még az öltözködésébe is beleszólt.

Sodrófával támadt édesanyjára az anyagyilkos nő

Fotó: AI illusztráció

Édesapja halálát követően a nő kettesben maradt az anyjával. Nyugdíjazása után kapcsolatuk tovább romlott, az összezártság és az anyagi nehézségek fokozták a köztük lévő feszültséget. Az anya gyakran becsmérelte lányát, aki ekkor már egyre többször szólt vissza neki, egyre hevesebbek lettek a veszekedéseik.

Szilveszter napján történt az anyagyilkosság

2024. december 31-én délután, sütés közben a sértett ismét kritizálta a vádlottat, aki emiatt felfokozott érzelmi-indulati állapotba került. A veszekedés során a nő egyszer csak felkapott egy sodrófát, amivel rátámadt az anyjára, majd egy konyhakéssel kioltotta az életét. A vádlott ezt követően maga hívta fel a segélyhívót.

A Fővárosi Törvényszék az anyagyilkos nőt erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette miatt 4 év börtönbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. A döntés értelmében feltételes szabadságra nem bocsátható. Az ítélet ellen az ügyész a büntetés felemelése érdekében fellebbezett, amelyet a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség fenntartott. A terhelt szabadlábon védekezve várja a másodfokú eljárás befejezését.

