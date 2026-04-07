Esküvőről tartottak hazafelé, amikor lecsapott a pusztító vihar

Szívszorító tragédia történt Argentína északi részén. Egy fiatal házaspárt holtan találtak meg egymás karjaiban, miután autójukat elsodorta egy villámárvíz egy heves vihar során. A 28 éves Mariano Robles és a 32 éves Solana Albornoz egy esküvőről tartottak hazafelé Tafí Viejo térségében, amikor az extrém időjárási körülmények miatt kénytelenek voltak félreállni az autóval – írta a Daily Mail.

Az árvíz által elsodort autót fejjel lefelé találták meg egy csatornában Argentínában, benne a fiatal párral

Fotó: UMEYS SULEJMAN / ANADOLU / AFP

Utolsó üzenetükben a bébiszitterüknek írtak, jelezve, hogy megvárják, amíg eláll az eső, és csak utána folytatják az utat. Ez volt az utolsó alkalom, hogy bárki hallott felőlük. A pár nem sokkal korábban még önfeledten táncolt az esküvőn, ahonnan vasárnap hajnal 1 óra körül indultak el. Két gyermekük – egy ötéves és egy kilenc hónapos baba – hiába várta őket otthon.

Árvíz sodorta el az autót

Miután nem érkeztek meg, az aggódó családtagok és az esküvő vendégei a közösségi médiában kezdtek segítséget kérni.

Mariano testvére vasárnap kora reggel bejelentette eltűnésüket a rendőrségen. Néhány órával később megtalálták a fehér Nissan Versát: az autó fejjel lefelé, egy öntözőcsatornában feküdt, benne a párral.

A vizsgálatok szerint egy hirtelen kialakuló árvíz sodorta el a járművet, amely felborult és a csatornába zuhant.

A mentőegységek Mariano és Solana holttestét az összeroncsolódott autóban találták meg – egymást átölelve.

Mariano köztisztviselőként dolgozott, felesége pedig az állami Caja Popular de Ahorros takarékbank alkalmazottja volt. A hatóságok vizsgálatot indítottak a tragédia körülményeinek tisztázására.

