Esküvőről tartottak hazafelé, amikor lecsapott a pusztító vihar

Egy boldog esküvő után indultak haza, de már nem érték meg a reggelt. Az árvíz percek alatt sodorta el a fiatal pár autóját Argentínában, tragédiájuk az egész közösséget megrázta.
Szívszorító tragédia történt Argentína északi részén. Egy fiatal házaspárt holtan találtak meg egymás karjaiban, miután autójukat elsodorta egy villámárvíz egy heves vihar során. A 28 éves Mariano Robles és a 32 éves Solana Albornoz egy esküvőről tartottak hazafelé Tafí Viejo térségében, amikor az extrém időjárási körülmények miatt kénytelenek voltak félreállni az autóval – írta a Daily Mail.

Az árvíz által elsodort autót fejjel lefelé találták meg egy csatornában Argentínában, benne a fiatal párral
Az árvíz által elsodort autót fejjel lefelé találták meg egy csatornában Argentínában, benne a fiatal párral
Fotó: UMEYS SULEJMAN / ANADOLU / AFP

Utolsó üzenetükben a bébiszitterüknek írtak, jelezve, hogy megvárják, amíg eláll az eső, és csak utána folytatják az utat. Ez volt az utolsó alkalom, hogy bárki hallott felőlük. A pár nem sokkal korábban még önfeledten táncolt az esküvőn, ahonnan vasárnap hajnal 1 óra körül indultak el. Két gyermekük – egy ötéves és egy kilenc hónapos baba – hiába várta őket otthon. 

Árvíz sodorta el az autót

Miután nem érkeztek meg, az aggódó családtagok és az esküvő vendégei a közösségi médiában kezdtek segítséget kérni. 

Mariano testvére vasárnap kora reggel bejelentette eltűnésüket a rendőrségen. Néhány órával később megtalálták a fehér Nissan Versát: az autó fejjel lefelé, egy öntözőcsatornában feküdt, benne a párral. 

A vizsgálatok szerint egy hirtelen kialakuló árvíz sodorta el a járművet, amely felborult és a csatornába zuhant.

A mentőegységek Mariano és Solana holttestét az összeroncsolódott autóban találták meg – egymást átölelve.

Mariano köztisztviselőként dolgozott, felesége pedig az állami Caja Popular de Ahorros takarékbank alkalmazottja volt. A hatóságok vizsgálatot indítottak a tragédia körülményeinek tisztázására.

Októberben arról számoltunk be, hogy drámai baleset történt a Hortobágy–Berettyó-főcsatornán. Egy csónak borult fel négy emberrel. Hárman partra jutottak, egyikük azonban eltűnt a vízben. A mentőegységek azonnal megkezdték a kutatást az eltűnt személy után. Napokkal később halőrök bukkantak egy férfi holttestére, akiről utóbb bebizonyosodott, hogy az eltűnt doktoranduszé.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról