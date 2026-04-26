Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos!

Hajszárítóval verhették át a jónépet Párizsban, gyanús adatok miatt indult nyomozás

14 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A francia hatóságok gőzerővel vizsgálják az egyik párizsi repülőtér mérőállomásánál rögzített furcsa hőmérsékleti adatokat. Az ügy középpontjában egy lehetséges átverés áll, vajon megvezették-e a rendszert a Polymarket fogadási platformon, ami több tízezer dolláros kifizetésekhez vezetett?
Link másolása
Vágólapra másolva!
A francia hatóságok azonnal vizsgálatot indítottak, miután megmagyarázhatatlan hőmérsékleti kiugrásokat észleltek egy párizsi repülőtéri mérőállomásnál. A gyanú szerint átverés állhat a háttérben a Polymarket fogadási platformmmal kapcsolatban, ami végül jelentős összegek kifizetéséhez vezetett – írja a Newsweek.

Átverés egy hajszárítóval? Párizsban még ez is megtörténhet Fotó: Illusztráció (Element5Digital/Pexels)

Tényleges átverés a Polymarket miatt?

A furcsa adatokat a Polymarket fogadási platform használta fel egy hőmérséklethez kötött fogadás elszámolásához. Az anomáliák végül összesítve több tízezer dolláros nyereményeket eredményeztek, ami komoly kérdéseket vetett fel.

A párizsi repülőtéri mérőállomás által rögzített értékek rövid idő alatt szokatlanul megemelkedtek, amit jelenleg is vizsgálnak a szakemberek.

Hajszárítós videó kavarta fel az állóvizet

Az interneten gyorsan elterjedt egy videó, amely azt mutatja be, hogyan lehetne hajszárítóval befolyásolni egy hőmérsékleti szenzort. Sokan ezt a módszert hozták összefüggésbe az esettel.

A felvétel azonban nem bizonyított, és nem köthető közvetlenül a hatósági vizsgálathoz.

Nincs megerősített manipuláció

A francia hatóságok egyelőre nem azonosítottak gyanúsítottat, és nem erősítették meg, hogy valóban külső beavatkozás történt volna. A vizsgálat jelenleg kizárólag az adatok rendellenességeire fókuszál.

A fogadási rendszer sérülékenysége

Az eset rávilágít arra, hogy a Polymarket fogadási platform és más hasonló rendszerek mennyire érzékenyek lehetnek a valós idejű adatokra. A hatóságok célja most annak kiderítése, mi okozta a szokatlan hőmérsékleti kiugrásokat.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!