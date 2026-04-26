Hajszárítóval verhették át a jónépet Párizsban, gyanús adatok miatt indult nyomozás

A francia hatóságok azonnal vizsgálatot indítottak, miután megmagyarázhatatlan hőmérsékleti kiugrásokat észleltek egy párizsi repülőtéri mérőállomásnál. A gyanú szerint átverés állhat a háttérben a Polymarket fogadási platformmmal kapcsolatban, ami végül jelentős összegek kifizetéséhez vezetett – írja a Newsweek.
Tényleges átverés a Polymarket miatt?
A furcsa adatokat a Polymarket fogadási platform használta fel egy hőmérséklethez kötött fogadás elszámolásához. Az anomáliák végül összesítve több tízezer dolláros nyereményeket eredményeztek, ami komoly kérdéseket vetett fel.
A párizsi repülőtéri mérőállomás által rögzített értékek rövid idő alatt szokatlanul megemelkedtek, amit jelenleg is vizsgálnak a szakemberek.
Hajszárítós videó kavarta fel az állóvizet
Az interneten gyorsan elterjedt egy videó, amely azt mutatja be, hogyan lehetne hajszárítóval befolyásolni egy hőmérsékleti szenzort. Sokan ezt a módszert hozták összefüggésbe az esettel.
A felvétel azonban nem bizonyított, és nem köthető közvetlenül a hatósági vizsgálathoz.
Nincs megerősített manipuláció
A francia hatóságok egyelőre nem azonosítottak gyanúsítottat, és nem erősítették meg, hogy valóban külső beavatkozás történt volna. A vizsgálat jelenleg kizárólag az adatok rendellenességeire fókuszál.
A fogadási rendszer sérülékenysége
Az eset rávilágít arra, hogy a Polymarket fogadási platform és más hasonló rendszerek mennyire érzékenyek lehetnek a valós idejű adatokra. A hatóságok célja most annak kiderítése, mi okozta a szokatlan hőmérsékleti kiugrásokat.
Veszélyes átverés terjed Magyarországon – megvannak az első áldozatok
Egy gyulai házaspár olyan telefonhívást kapott, amelyben egy állítólagos ügyvéd súlyos bűncselekményről beszélt, és azonnali segítséget kért. A történet végére kiderült, hogy csalás történt, és 6 millió forintot csaltak ki tőlük.