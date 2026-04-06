Helyszíni fotókon a húsvéthétfői halálos autóbaleset

Lesodródott az útról és a tetejére borult egy gépkocsi Derecske és Földes között húsvéthétfő délután – közölte a Haon.hu a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása alapján. A 4803-as úton történt autóbalesethez a berettyóújfalui hivatásos és a konyári önkéntes tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járművet, majd segítettek a mentőszolgálat munkatársainak. A járműben csak a sofőr utazott, hozzá mentőhelikopter érkezett, de az életét már nem tudták megmenteni.

A sofőr újraélesztését a szerencsétlenség bejelentői kezdték meg, majd a mentők folytatták. A hivatásos tűzoltóegységgel egy időben érkezett a baleset helyszínére a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület két tagja, az egyesület elnöke, Lukács Péter a vármegyei hírportálnak elmondta, több mint 50 percig próbálták visszahozni az életbe a férfit, de sikertelenül. A gépkocsi vezetője a helyszínen meghalt.

