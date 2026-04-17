Egyre nagyobb a baj: újabb magyarországi városokat érint az azbeszt-ügy

Amint arról néhány nappal ezelőtt beszámoltunk, azonnali védelmi intézkedéseket vezetett be a Vas Vármegyei Kormányhivatal Szombathelyen. A határérték feletti azbesztszennyezés okán kialakult egészségügyi vészhelyzet miatt ingyenesen biztosítanak magas szűrési fokozatú FFP2-es és FFP3-as védőmaszkokat az Oladi plató környéken élőknek. Az itteni utakat azbeszttartalmú kőzetből építették, amely osztrák bányákból érkezett Magyarországra. A zúzottkövet széles körben használták építkezéseken Szombathelyen és környékén, valamint jelentős mértékű lakossági felhasználás is történhetett. Az azbeszt-ügy Ausztriában is hullámokat vetett, az év eleje óta négy osztrák kőbányában szünetel a termelés, illetve Burgenlandban egy játszóteret is lezárt Ollersdorf polgármestere.
Bozsokon találtak először azbeszttel szennyezett kőzúzalékot
A Vaol.hu most arról ír, hogy először Bozsokon, egy 150 négyzetméter területű parkolóban találtak azbeszttel szennyezett kőzúzalékot. A magánkézben lévő, de a közforgalom számára nyitott parkolót a Vas Vármegyei Kormányhivatal lezáratta, és a zárlatot azóta sem oldották fel.
A hatóság által elrendelt mérések eredményei szerint a kőzet jelentős azbeszttartalmát (>50%) mutatták ki. Emellett a helyszínen a közlekedés és a mechanikai igénybevétel következtében levegőbe jutó azbesztrostok jelentős számát mutatták ki”
– olvasható a Bozsok község közösségi oldalára feltöltött közleményben.
Ismertették továbbá, hogy folyamatban van a település közigazgatási területének felmérése, a lakosságot pedig arra kérik, hogy fokozott óvatossággal járjanak el.
Kőszegre is jutott a szennyezett zúzottkőből
Vas vármegye harmadik legnépesebb településének polgármestere, Básthy Béla péntek délután a város közösségi oldalán adott ki egy közleményt.
A hatósági mérések eredményei a zúzottkő jelentős azbeszttartalmát, valamint az utak igénybevételének következtében levegőbe jutó azbesztrostok jelentős számát mutatták ki. A kőzúzalék a határ menti ausztriai bányákból (pl. Rumpersdorf, Badersdorf, Bernstein, Pilgersdorf) származik”
– írja a városvezető.
Básthy Béla hozzátette: a felsorolt bányákból származó szennyezett zúzottkő Kőszegen mind közterületeken (parkolók és utak felszórására), mind pedig lakossági magánterületeken (udvarok, gépkocsi bejárók burkolására) felhasználásra kerülhetett.
A polgármester jelezte, hogy az önkormányzat megkezdte annak felmérését, hogy a város mely közterületein használták fel az azbeszttartalmú kőzúzalékot, majd ezt kérte a kőszegiektől:
- A kőzúzalékkal terített utakon való közlekedés során jelentősen csökkentsék a sebességüket.
- Szeles, száraz időben kerüljék az érintett területeken történő tartózkodást.
- Gyermekeket ne engedjenek ezen területeken játszani.
- Szeles időben tartsák zárva az ablakokat.
- Fokozottan ügyeljenek a személyi és lakókörnyezet nedves eszközökkel történő tisztítására.
- Kerüljék a por bevitelét a lakásba, használják a lábtörlőt, vegyék le a cipőjüket mielőtt belépnek a házba, tisztítsák meg a háziállatok lábát, bundáját.
- Lehetőség szerint tartsák nedvesen az ingatlanjaik előtt található kőzúzalékkal leterített útszakaszt.