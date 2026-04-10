Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
forgatás

Rendőrök állták útját Ördög Nóráéknak, menekülniük kellett az Ázsia Expressz helyszínéről – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Váratlan rendőri intézkedés és egy azonnali kitiltás nehezítette meg a stáb dolgát a forgatás első napjaiban Bolíviában. Ördög Nóra videós beszámolójából kiderült, hogy a hatóságok még a kisbuszukat is félreállították az Ázsia Expressz legújabb évadának felvételei közben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Április elején elstartolt az Ázsia Expressz hetedik évadának forgatása, amely a neve ellenére ezúttal Dél-Amerikába kalauzolja a nézőket. A sztárpárosok Bolívia és Brazília embert próbáló vidékein küzdenek meg a 20 millió forintos fődíjért. A stáb már meg is kezdte a többhetes munkát, amely az előzetes hírek szerint az eddigi egyik legkeményebb menet lesz: a versenyzőknek nemcsak egymással, hanem a bolíviai magaslati viszonyokkal is meg kell birkózniuk – írta a Blikk.hu.

Fotó: TV2 / hot magazin

Váratlan események az Ázsia Expressz forgatásán

Ördög Nóra, az Ázsia Expressz műsorvezetője már a bolíviai forgatás első napjaiban nehézségekbe ütközött. 

A tévés közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kisbuszukat egy közlekedési dugóban érthetetlen okokból félreállította egy rendőr, aki azonnal büntetni kezdett. 

Az értetlenkedő stábnak nem volt választása, alá kellett vetniük magukat az intézkedésnek.

A nap azonban tartogatott még kellemetlen meglepetéseket: 

az esti felvételek közben egy helyi férfi váratlanul rájuk kiabált és határozottan elzavarta a stábot a helyszínről. 

A műsorvezető és csapata kénytelen volt félbeszakítani a munkát, miután a morcos úr egyetlen mondatnyi lehetőséget sem hagyott nekik a magyarázkodásra.

Míg az Ázsia Expressz stábja távoli tájakon küzd a forgatási nehézségekkel, itthon egy megrázó bűncselekmény emléke foglalkoztatja a közvéleményt: Révész Zsuzsa tragédiája a mai napig fájó pont a hazai hírekben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról