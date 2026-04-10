Rendőrök állták útját Ördög Nóráéknak, menekülniük kellett az Ázsia Expressz helyszínéről – videó

Április elején elstartolt az Ázsia Expressz hetedik évadának forgatása, amely a neve ellenére ezúttal Dél-Amerikába kalauzolja a nézőket. A sztárpárosok Bolívia és Brazília embert próbáló vidékein küzdenek meg a 20 millió forintos fődíjért. A stáb már meg is kezdte a többhetes munkát, amely az előzetes hírek szerint az eddigi egyik legkeményebb menet lesz: a versenyzőknek nemcsak egymással, hanem a bolíviai magaslati viszonyokkal is meg kell birkózniuk – írta a Blikk.hu.

Nem indult zökkenőmentesen az Ázsia Expressz forgatása április elején

Váratlan események az Ázsia Expressz forgatásán

Ördög Nóra, az Ázsia Expressz műsorvezetője már a bolíviai forgatás első napjaiban nehézségekbe ütközött.

A tévés közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kisbuszukat egy közlekedési dugóban érthetetlen okokból félreállította egy rendőr, aki azonnal büntetni kezdett.

Az értetlenkedő stábnak nem volt választása, alá kellett vetniük magukat az intézkedésnek.

A nap azonban tartogatott még kellemetlen meglepetéseket:

az esti felvételek közben egy helyi férfi váratlanul rájuk kiabált és határozottan elzavarta a stábot a helyszínről.

A műsorvezető és csapata kénytelen volt félbeszakítani a munkát, miután a morcos úr egyetlen mondatnyi lehetőséget sem hagyott nekik a magyarázkodásra.

Míg az Ázsia Expressz stábja távoli tájakon küzd a forgatási nehézségekkel, itthon egy megrázó bűncselekmény emléke foglalkoztatja a közvéleményt: Révész Zsuzsa tragédiája a mai napig fájó pont a hazai hírekben.