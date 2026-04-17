Árokba csúszott egy kisbusz a 37-esen

A járműben összesen hatan utaztak, akik a baleset után saját erejükből ki tudtak szállni a kisbuszból. Bár a helyzet elsőre komolynak tűnt, szerencsére senki sem szorult be a járműbe – írta a Boon.hu.

A 37-esen történt a baleset

Fotó: 37 es Fő út Miskolc-Sátoraljaújhely Információ csoport/Facebook

A baleset után azonnal gyors segítség érkezett

Az eset a 15–16-os kilométerszelvény között, a Taktaharkányi leágazás közelében történt. A helyszínre rövid időn belül megérkeztek a miskolci hivatásos tűzoltók, akik biztosították a területet és felvették a kapcsolatot a társhatóságokkal is.

A körülmények pontos tisztázása még folyamatban van, de az elsődleges sajtóértesülések szerint a baleset nem járt súlyos sérülésekkel. Az utasok számára így inkább az ijedtség maradt emlékezetes ebből az éjszakai incidensből.

