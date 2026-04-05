Drámai látvány a 6-os főúton: fára tekeredett egy kocsi a szentlőrinci balesetben

A helyszínre érkező szigetvári hivatásos és önkéntes tűzoltók azonnal áramtalanították az egyik roncsot, miközben a mentőegységek megkezdték a sérültek ellátását. A baleset miatt az érintett útszakaszt lezárták, így a forgalom csak félpályán, jelentős torlódások mellett haladhatott – írta a Bama.hu.

Figyelmetlen előzés okozta a balesetet

Fotó: Balesetek Baranya Megye Bamosz Kft.

Kórházba került egy nő a baleset után

A rendőrség tájékoztatása szerint egy balul elsült előzési manőver vezetett az ütközéshez: az egyik autós éppen előzésbe kezdett, amikor a mögötte haladó jármű is próbált elmenni mellette. A mentők egy 60 év körüli nőt szállítottak kórházba, aki a baleset során szerencsére csak könnyebb sérüléseket szenvedett.

Csak egy fára tekeredett roncs maradt az autóból

Miközben a 6-os főúton a szerencsés kimenetelű koccanásban nem történt tragédia, Kiskunhalas közelében egy sokkal megrázóbb tragédia bontakozott ki szombat este, ahol egy motoros pár szenvedett halálos balesetet.