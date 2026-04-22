Brutális baleset az M1-esen: autóba csapódott egy kamion

Szerda reggel egy kamion és egy személyautó ütközött össze az M1-es autópályán, Ács és Bana térségében. A Budapest felé vezető oldalon, a 98-as és a 99-es kilométerszelvények között történt baleset miatt jelentős forgalomkorlátozásra és torlódásra kell számítaniuk az arra közlekedőknek – írta a Bors.

Baleset bénítja a forgalmat az M1-esen

Forgalmi akadály a sztrádán a kamionos baleset miatt

Súlyos fennakadást okozott a közlekedésben az az M1-es autópályán történt ütközés, amelyhez a győri hivatásos tűzoltókat riasztották Ács és Bana közé. Az egységek áramtalanították a járműveket, miközben a mentők megkezdték a személyautóban utazó két személy és a kamionsofőr ellátását. A baleset helyszínén a műszaki mentés idején jelentős torlódásra és forgalomkorlátozásra kell számítaniuk az autósoknak.

