Brutális ütközés az M7-esen: kirepült a sofőr az autóból

A baleset az M7-es autópálya székesfehérvári szakaszán történt, ahol egy autó hatalmas erővel csapódott a szalagkorlátnak. Az ütközés ereje akkora volt, hogy a jármű vezetője kirepült az autóból. A késő esti riasztás után a hatóságok nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A pontos állapotról egyelőre nincs hivatalos információ, de a körülmények súlyos sérülésekre utalnak – írta a Feol.hu.

Hatalmas baleset történt az autópályán

Fotó: Katasztrófavédelem (Illusztráció)

Brutális baleset volt az M7-esen

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az ütközés során a szalagkorlát több helyen felszakadt, darabjai az úttestre kerültek. Az érkező autósok közül többen már nem tudták elkerülni az akadályokat, így további három jármű is érintetté vált.

A helyszínre székesfehérvári tűzoltók és mentők érkeztek, akik azonnal megkezdték a mentést és a műszaki beavatkozást. A baleset miatt az érintett útszakaszt több órára lezárták, ami jelentős fennakadást okozott a forgalomban.

Az eset különösen megrázó annak fényében, hogy az elmúlt napokban több súlyos incidens is történt a térségben. A hatóságok vizsgálják a körülményeket.