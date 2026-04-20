Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderült, ki lesz az új házelnök, bejelentést tett Magyar Péter

Baleset

Videón a brutális gázolás: szirénázó mentő elé futott a gyalogos – videó

békéscsaba

A szirénázó rendőrautót csak egy villanyoszlop tudta megállítani

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rendőrautó és személyautó ütközött hétfő reggel Békéscsabán, a Bajza utcában. A baleset következtében a szolgálati jármű egy villanyoszlopnak csapódott, többen megsérültek, a helyszínt félpályán lezárták a helyszínelés idejére.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hétfőn a reggeli forgalomban történt baleset Békéscsabán, a Bajza utcában: egy riasztásra tartó rendőrautó karambolozott egy személyautóval, majd a lendülettől egy villanyoszlopnak csapódva állt meg – írta a Beol.hu.

A balesetben többen megsérültek
Fotó: Bencsik Ádám

Rendőrautó csapódott a villanyoszlopnak a balesetben

Az elsődleges adatok szerint öt ember könnyebb sérüléseket szenvedett, a mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek. A helyszínelés idejére az útszakaszt félpályán lezárták. Információink szerint a rendőrautó a baleset pillanatában használta a megkülönböztető jelzéseit. A történtekről több helyszíni fotót is megosztottak.

Szombat délelőtt halálos kimenetelű baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé tartó oldalán. A baleset következtében a jármű vezetője a helyszínen életét vesztette.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!