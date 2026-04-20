A szirénázó rendőrautót csak egy villanyoszlop tudta megállítani

Rendőrautó és személyautó ütközött hétfő reggel Békéscsabán, a Bajza utcában. A baleset következtében a szolgálati jármű egy villanyoszlopnak csapódott, többen megsérültek, a helyszínt félpályán lezárták a helyszínelés idejére.
Hétfőn a reggeli forgalomban történt baleset Békéscsabán, a Bajza utcában: egy riasztásra tartó rendőrautó karambolozott egy személyautóval, majd a lendülettől egy villanyoszlopnak csapódva állt meg – írta a Beol.hu.
Az elsődleges adatok szerint öt ember könnyebb sérüléseket szenvedett, a mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek. A helyszínelés idejére az útszakaszt félpályán lezárták. Információink szerint a rendőrautó a baleset pillanatában használta a megkülönböztető jelzéseit. A történtekről több helyszíni fotót is megosztottak.
