A szirénázó rendőrautót csak egy villanyoszlop tudta megállítani

Hétfőn a reggeli forgalomban történt baleset Békéscsabán, a Bajza utcában: egy riasztásra tartó rendőrautó karambolozott egy személyautóval, majd a lendülettől egy villanyoszlopnak csapódva állt meg – írta a Beol.hu.

A balesetben többen megsérültek

Rendőrautó csapódott a villanyoszlopnak a balesetben

Az elsődleges adatok szerint öt ember könnyebb sérüléseket szenvedett, a mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek. A helyszínelés idejére az útszakaszt félpályán lezárták. Információink szerint a rendőrautó a baleset pillanatában használta a megkülönböztető jelzéseit. A történtekről több helyszíni fotót is megosztottak.

Szombat délelőtt halálos kimenetelű baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé tartó oldalán. A baleset következtében a jármű vezetője a helyszínen életét vesztette.