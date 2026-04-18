Halálos baleset bénította a sztráda forgalmát ezen a szakaszon

Szombat délután súlyos baleset bénította meg az M1-es autópálya forgalmát Tatabánya térségében. A Győr felé vezető oldalon, az 53-as kilométernél egy személyautó és egy kisbusz ütközött össze. A karambol akkora fennakadást okozott, hogy az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták – számolt be róla a Borsonline.hu.

Baleset miatt teljes útzár van érvényben az M1-es autópályán Tatabánya közelében

Fotó: Katasztrófavédelem

A helyszínre érkező tatabányai tűzoltók azonnal megkezdték a műszaki mentést, ennek során áramtalanították a kisbuszt is. A beavatkozást a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelem műveleti szolgálata irányította, a munkában több hatóság is részt vett.

A sérültek ellátása miatt mentőhelikoptert is riasztottak. Az MTI információi szerint a balesetnek halálos áldozata is van.

A forgalom jelenleg egy sávon, lassan újraindult, de a torlódás még mindig komoly, így a környéken haladók számítsanak araszolásra. Érdemes türelmesen, fokozott figyelemmel közlekedni.

