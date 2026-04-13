Felismerhetetlenségig roncsolta össze a betonkeverő teherautó a személygépkocsit

A baleset komoly riadalmat okozott a 85-ös főút egyik szakaszán, Veszkény közelében, ahol egy személyautó és egy betonkeverő teherautó ütközött össze – írta a Vaol.hu.
Három ember ragadt a roncsban a baleset során
A baleset akkor történt, amikor a betonkeverő egy telephelyre akart bekanyarodni és eközben a személyautó az oldalának csapódott. Az ütközés ereje akkora volt, hogy az autó utasai közül hárman is beszorultak a járműbe.
A helyszínre érkező tűzoltók – többek között Kapuvárról és Csornáról – feszítővágó segítségével szabadították ki a sérülteket a roncsok közül.
A mentéshez több mentőautó és egy mentőhelikopter is érkezett, ami általában a legsúlyosabb eseteknél szükséges. A legfrissebb információk szerint az egyik sérültet életveszélyes állapotban szállították kórházba, Győr irányába. A hatóságok továbbra is vizsgálják a baleset pontos körülményeit.
