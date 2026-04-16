Baleset: a levegőbe repült a biciklis az ütközés után – videón a brutális pillanat

Egy súlyos közlekedési balesetre figyelmeztetett a rendőrség, amelyet térfigyelő kamera is rögzített. A baleset során egy kerékpárúton haladó biciklist ütött el egy autó – írja a Veszprém vármegyei hírportál, a Veol.hu.

A balesetben szabályosan közlekedő biciklist gázol el a figyelmetlen autós

Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség/Veol.hu

Baleset: a levegőbe repült a biciklis

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint az eset jól mutatja, milyen gyorsan válhat veszélyessé a közlekedés akár egyetlen figyelmetlen pillanat miatt is.

A felvételen látható, hogy a kerékpáros a kijelölt kerékpárúton haladt, amikor egy személyautó elütötte. Az ütközés ereje akkora volt, hogy a biciklis a levegőbe emelkedett, majd a jármű motorháztetőjén landolt, végül az úttestre zuhant.

Az ilyen jellegű balesetek nemcsak látványosak, hanem rendkívül súlyos sérülésekkel járhatnak, még akkor is, ha első pillantásra kisebb ütközésnek tűnnek.

Figyelmeztet a rendőrség

A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a hasonló esetek megelőzése közös felelősség. A gépjárművezetőknek fokozott figyelemmel kell lenniük a kerékpárutak kereszteződéseinél és minden olyan helyzetben, ahol kerékpárosok jelenhetnek meg.

A rendőrség arra is felhívta a figyelmet, hogy a tavaszi időszakban jelentősen megnő a biciklis forgalom, ami együtt jár a balesetek kockázatának emelkedésével.

Fő az óvatosság

A kerékpárosoknak is érdemes körültekintően közlekedniük, betartva a szabályokat, és számítva a váratlan helyzetekre. Egyetlen rossz döntés vagy figyelmetlenség is elegendő lehet ahhoz, hogy súlyos, akár életveszélyes baleset történjen.

