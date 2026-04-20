Hiába a roncsderbi és az elvett jogsi, újra volán mögé ült a gyöngyösi sofőr

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, 2026 januárjában egy 21 éves sofőr okozott súlyos anyagi károkat Gyöngyösön, amikor fekete BMW-jével nagy sebességgel több várakozó autónak is nekiütközött a Deák Ferenc utcában. A városi forgalomban közel 100 km/órával száguldó fiatalember ámokfutása után kiderült, hogy a férfi korábban is többször vétett már a közlekedési szabályokat figyelmenkívül hagyva, mielőtt bekövetkezett a baleset.

A sajátján kívül még három autót tört össze a balesetben

Fotó: Forrás: Tények.hu

Fittyet hány az eltiltásra a gyöngyösi baleset okozója

Egy elhibázott előzés és a túlzott sebesség vezetett ahhoz a januári ütközéshez, amelyben a fiatal sofőr három másik autót tört össze, és maga is súlyos sérüléseket szenvedett. Bár a hatóságok a történtek után azonnal bevonták a gyöngyöspatai férfi jogosítványát, a Tények információi szerint ez egyáltalán nem tartja vissza a vezetéstől.

A helyi beszámolók alapján az ámokfutó alig két nappal a történtek után már egy másik autóval közlekedett a városban.

A férfi korábban saját maga osztott meg videókat az interneten a szabálytalanságairól, amelyek már akkor előrevetítették, hogy előbb-utóbb bekövetkezik egy komolyabb baleset. Az ügyben jelenleg is tart az eljárás, miközben a sofőr továbbra is figyelmen kívül hagyja a tiltást.