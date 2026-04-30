Káosz a vasúton: autót sodort el a vonat, leállt a forgalom a ceglédi fővonalon – videó

Súlyos ütközés történt a ceglédi fővonalon, amely komoly fennakadásokat okozott a közlekedésben. A vasúti baleset miatt átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok Üllő és Monor között – tájékozatott a balesetről a Katasztrófavédelem.

A piros lámpa ellenére súlyos vonatbaleset történt Üllőnél Fotó: Illusztráció (Goszton/Pexels)

Autót sodort el a vonat az üllői balesetben

A Bors közlése szerint az üllői Ecseri úti átjárónál egy tehervonat személyautóval ütközött. A baleset miatt a helyszínre riasztották a monori hivatásos és az üllői önkéntes tűzoltókat, akik áramtalanították a vonat által elsodort autót.

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a hatóságok. A beavatkozás idejére a forgalmat elterelték, a helyszínen folyamatosan dolgoznak a szakemberek.

Leállt a vasúti közlekedés

A MÁV megerősítette, hogy a baleset miatt Üllő és Monor között mindkét vágányon leállították a vonatközlekedést. A ceglédi fővonal érintett szakaszán átmenetileg nem járnak a szerelvények.

A történtek az elővárosi járatok mellett a Budapest–Debrecen és a Budapest–Szeged közötti távolsági vonatokat is érintik. Az utasoknak jelentős változásokra és pótlóbuszos átszállásra kell készülniük.

Piros jelzés volt a baleset idején

A MÁV tájékoztatása szerint a baleset idején a fénysorompó megfelelően működött, a közút felé piros jelzést mutatott. A körülmények tisztázása érdekében a hatóságok megkezdték a helyszínelést.

A forgalom helyreállításáról egyelőre nincs pontos információ, a munkálatok befejezéséig a fennakadásokkal továbbra is számolni kell.

Két nappal ezelőtt szintén súlyos vonatbaleset történt. Legalább 14 ember meghalt és 84 megsérült a Bekasi mellett történt súlyos incidensben. A vonatbaleset helyszínén versenyt futnak az idővel a mentőcsapatok, több túlélő a roncsok közé szorult.