Káosz a vasúton: autót sodort el a vonat, leállt a forgalom a ceglédi fővonalon – videó

Súlyos ütközés történt a ceglédi fővonalon, amely komoly fennakadásokat okozott a közlekedésben. A vasúti baleset miatt átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok Üllő és Monor között – tájékozatott a balesetről a Katasztrófavédelem.
Autót sodort el a vonat az üllői balesetben
A Bors közlése szerint az üllői Ecseri úti átjárónál egy tehervonat személyautóval ütközött. A baleset miatt a helyszínre riasztották a monori hivatásos és az üllői önkéntes tűzoltókat, akik áramtalanították a vonat által elsodort autót.
Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a hatóságok. A beavatkozás idejére a forgalmat elterelték, a helyszínen folyamatosan dolgoznak a szakemberek.
Leállt a vasúti közlekedés
A MÁV megerősítette, hogy a baleset miatt Üllő és Monor között mindkét vágányon leállították a vonatközlekedést. A ceglédi fővonal érintett szakaszán átmenetileg nem járnak a szerelvények.
A történtek az elővárosi járatok mellett a Budapest–Debrecen és a Budapest–Szeged közötti távolsági vonatokat is érintik. Az utasoknak jelentős változásokra és pótlóbuszos átszállásra kell készülniük.
Piros jelzés volt a baleset idején
A MÁV tájékoztatása szerint a baleset idején a fénysorompó megfelelően működött, a közút felé piros jelzést mutatott. A körülmények tisztázása érdekében a hatóságok megkezdték a helyszínelést.
A forgalom helyreállításáról egyelőre nincs pontos információ, a munkálatok befejezéséig a fennakadásokkal továbbra is számolni kell.
Két nappal ezelőtt szintén súlyos vonatbaleset történt. Legalább 14 ember meghalt és 84 megsérült a Bekasi mellett történt súlyos incidensben. A vonatbaleset helyszínén versenyt futnak az idővel a mentőcsapatok, több túlélő a roncsok közé szorult.