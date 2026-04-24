Ez se mindennapi: e-roller és e-kerékpár ütközött

Szokatlan ütközés történt péntek délelőtt Nyíregyházán, ahol a Tiszavasvári úti felüljáró közelében egy elektromos roller és egy elektromos kerékpár csapódott egymásba. A nem mindennapi baleset helyszínén a mentőknek két embert kellett könnyű sérülések miatt ellátniuk – írta a Szon.hu.
A Tiszavasvári út melletti kerékpárúton egy elektromos roller és egy e-kerékpár ütközött össze a felüljáró közelében. A helyszínre érkező mentők mindkét résztvevőt ellátták, majd további megfigyelésre kórházba szállították őket, miközben a baleset körülményeit és a felelősséget a rendőrség vizsgálja.
