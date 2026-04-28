Brutális baleset az Üllői úton: korlátot átszakítva csapódott falnak a Volkswagen

Hatalmas erőkkel vonultak ki a mentők és a rendőrök a fővárosi Üllői útra, ahol egy elszabadult autó okozott balesetet. A gépjármű eddig tisztázatlan körülmények között tért le az úttestről csapódott egy házfalnak az Üllői út 46. szám alatt.

Fotó: Kulima Zsófia

A becsapódás erejétől a jármű eleje teljesen összeroncsolódott, a törmelékek pedig beterítették a járdaszakaszt. A rendőrség vizsgálja, hogy gyorshajtás, műszaki hiba vagy esetleg hirtelen rosszullét vezetett-e a súlyos baleset bekövetkezéséhez. A helyszínen a mentők és rendőrök nem kívántak válaszolni kérdéseinkre, ezért a baleset körülményeinek tisztázása végett kérdéseket küldtünk az Országos Mentőszolgálatnak, illetve a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak is.

Fotó: Kulima Zsófia

Súlyos baleset helyszínévé vált ma a 49-es főút, ahol három nyerges vontató csapódott egymásnak. A tragédiáról szóló tudósításunkat most exkluzív felvételekkel egészítjük ki, amelyek jól mutatják az ütközés erejét. Ide kattintva bővebben olvashat róla.