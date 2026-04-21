Baleset után ekkora pofátlanságot még nem láttak: elütötte a gyereket, mutatjuk, mit tett ezután

Egyetlen rossz manőver is elég volt ahhoz, hogy egy gyermek megsérüljön egy forgalmas utcában. A baleset után azonban a sofőr nem segítséget nyújtott, hanem megpróbálta eltüntetni a nyomokat és elmenekült – osztották meg a hírt Magyarország Ügyészsége oldalán.

A baleset után lekapta a rendszámot, és az elütött gyermeket magára hagyva menekült el a helyszínről

Baleset Mosonmagyaróváron, gyermeket ütöttek el

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség által ismertetett vádirat szerint a 45 éves férfi 2024 februárjában, délután Mosonmagyaróváron vezette autóját. Egy kereszteződésben hátramenetben próbált megfordulni, azonban nem volt elég körültekintő.

Miután a tolatást követően előre indult, járműve elejével elsodorta a járdán kerékpárral közlekedő kiskorú sértettet. A gyermek az ütközés következtében a földre esett.

Lekapta a rendszámot, majd elhajtott

A férfi kiszállt a járműből, de nem a sérült gyermek állapotával foglalkozott. Ehelyett a gépkocsiról leszerelte az első rendszámtáblát, azt az utastérbe dobta, majd visszaült az autóba.

Ezt követően elhajtott a helyszínről, magára hagyva a sértettet.

Vádat emeltek ellene

A baleset során a gyermek nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett.

Az ügyben a Győri Járási Ügyészség vádat emelt a férfi ellen minősített segítségnyújtás elmulasztása és egyedi azonosító jellel való visszaélés miatt.

A hatóság szerint a bűncselekmények halmazata miatt akár négy és fél év szabadságvesztés is kiszabható. Emellett indítványozták azt is, hogy a bíróság tiltsa el a férfit a közúti járművezetéstől.

Az ügyben várhatóan a Mosonmagyaróvári Járásbíróság hoz majd érdemi döntést.

