Falnak csapódott autó! A gyerek nyomta a gázt az anyja ölében

Egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég lehet ahhoz, hogy komoly baleset történjen, ugyanis ezt bizonyítja az az eset is, amely egy nyugodtnak induló udvari parkolás során történt. Az édesanya autójában ült, ölében kisfiával, amikor a helyzet hirtelen irányíthatatlanná vált és akár tragédiába is fulladhatott volna – írta a Bors.

Fotó: Rendőrség

A gyermek játék közben rálépett a gázpedálra, az autó pedig hirtelen megindult. A jármű először áttörte a kaput, majd lendületből a szemközti épület falának csapódott.

Az ütközés ereje miatt mind az édesanya, mind a gyermek megsérült. A mentők gyorsan a helyszínre érkeztek és a sérülteket kórházba szállították további vizsgálatokra és ellátásra.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset pontos körülményeit, hogy kiderüljön, hogyan történhetett meg ez a veszélyes helyzet.

