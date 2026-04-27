Falnak csapódott autó! A gyerek nyomta a gázt az anyja ölében

Egy hétköznapi pillanatból lett ijesztő jelenet egy családi ház udvarán. A baleset akkor történt, amikor egy kisgyermek váratlanul a gázpedálra lépett és elindította az autót.
Egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég lehet ahhoz, hogy komoly baleset történjen, ugyanis ezt bizonyítja az az eset is, amely egy nyugodtnak induló udvari parkolás során történt. Az édesanya autójában ült, ölében kisfiával, amikor a helyzet hirtelen irányíthatatlanná vált és akár tragédiába is fulladhatott volna – írta a Bors.

A baleset csak hajszálon múlt, hogy nem tragédiával végződött
A baleset csak hajszálon múlt, hogy nem tragédiával végződött
Fotó: Rendőrség

Váratlan baleset történt amikor a gyerek a gázra lépett

A gyermek játék közben rálépett a gázpedálra, az autó pedig hirtelen megindult. A jármű először áttörte a kaput, majd lendületből a szemközti épület falának csapódott.

Az ütközés ereje miatt mind az édesanya, mind a gyermek megsérült. A mentők gyorsan a helyszínre érkeztek és a sérülteket kórházba szállították további vizsgálatokra és ellátásra.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset pontos körülményeit, hogy kiderüljön, hogyan történhetett meg ez a veszélyes helyzet.

A fővárosban is történt egy súlyos baleset, ami akkor következett be, amikor egy mentőautó megkülönböztető jelzéssel haladt egy beteghez, majd ütközött egy személyautóval.

