Megrázó fotók érkeztek az 53-as főúton történt halálos balesetről

A Baon információi szerint a személyautó Kiskunhalas felől haladt Balotaszállás irányába, amikor egy egyenes szakaszon áttért a szemközti sávba és frontálisan ütközött egy teherautóval. A helyszínre a mentők mellett mentőhelikoptert is riasztottak a súlyos baleset miatt.

Halálos baleset történt csütörtök reggel az 53-as főúton

Fotó: Pozsgai Ákos/Baon.hu

Meghalt egy idős sofőr a balesetben

A tűzoltók és a mentőegységek több mint fél órán át küzdöttek az idős férfi kiszabadításáért a roncsok közül, azonban a járművezető az ütközés során szörnyethalt. A kiskunhalasi rendőrség megkezdte a baleset pontos körülményeinek vizsgálatát, a helyszínelés idejére pedig teljes útzárat rendeltek el. A balesetről készült képeket ide kattintva tekintheti meg.

Míg az 53-as főúton egy idős sofőr vesztette életét, addig a 4-es főúton is tragédia történt, ahol egy kisteherautó és egy személygépkocsi frontális ütközése követelt halálos áldozatot. Ide kattintva bővebben olvashatnak a balesetről.