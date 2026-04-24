Gyászol a focivilág: ismert edző a győri baleset halálos áldozata

A Győr és Ménfőcsanak közötti útszakaszon csütörtök délután történt tragédiában a Győr-Moson-Sopron vármegyei futballélet egyik jól ismert alakja halt meg. A 83-as úton, a Tesco közelében történt gázolás miatt a hatóságok teljesen lezárták az érintett területet, így a halálos baleset után jelentős forgalmi torlódás alakult ki a környéken – írta a Kisalföld.hu.

Ismert fociedző a halálos baleset áldozata

Halálos baleset Győrben

Ahogy arról korábban beszámoltunk, tragikus gázolás történt csütörtök délután a 83-as főúton. Mostanra bebizonyosodott, hogy a baleset áldozata a vármegyei futballélet közkedvelt alakja, Kovács Zsolt „Kokó” volt.

A rendőrség tájékoztatása szerint a kerékpáros edzőt 16:30 körül gázolta el egy autó a Királyszéki úti kereszteződésben, a szakember olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Úgy tudni, az ütközésnél nem az edző hibázott.

Kovács Zsolt pályafutása során az ETO korosztályos csapatainál, valamint Abdán, Ménfőcsanakon, Győrszentivánon és Nyúlon is dolgozott.

Szakmai tudása és embersége miatt rengetegen tisztelték, tanítványai és kollégái mély gyásszal búcsúznak tőle a közösségi oldalakon.

A helyszínelés idejére lezárt útszakaszt csak este fél nyolckor nyitották meg újra a forgalom előtt.