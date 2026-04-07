Semmi sem maradt az autóból a 6-os főúton történt halálos baleset után – képek, videó

Szörnyű tragédiába torkollt a 6-os főúton történt karambol, amelyben egy személyautó Bicsérd közelében, eddig tisztázatlan okokból áttért a szemközti sávba. A jármű frontálisan csapódott egy érkező kamionnak, az ütközés ereje pedig akkora volt, hogy a személygépkocsi sofőrje a helyszínen életét vesztette. A hatóságok teljes útzár mellett helyszíneltek a halálos baleset után, amelynek során a kocsi felismerhetetlenségig összeroncsolódott – írta a Bama.hu.

Halálos baleset történt a 6-os főúton

Teljes útzár a halálos baleset helyszínén

A hatóságok teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt, ahol jelenleg is zajlik a helyszínelés és a roncsok műszaki mentése. A forgalmat a rendőrök az 58102-es számú útra terelik, ám a korlátozás miatt így is jelentős torlódásokra kell készülniük az autósoknak. A tragikus baleset pontos körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják, a rendőrség pedig arra kéri a közlekedőket, hogy fokozott türelemmel vezessenek, vagy ha tehetik, válasszanak másik útvonalat. A balesetről készült képeket ide kattintva tekintheti meg.

Miközben a 6-os főúton történt tragédia utáni mentés zajlik, Somogy vármegyében is gyászolnak, ahol Szorosad közelében követelt életet egy újabb szörnyű baleset.