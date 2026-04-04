Friss! Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Megrázó fotókon a kiskunfélegyházi tragédia: hárman haltak meg a szombati baleset során

2026. április 04. 14:45
Olvasási idő: 2 perc
Három ember életét vesztette, ketten pedig súlyos sérülésekkel kerültek kórházba, miután egy autó fának csapódott Kiskunfélegyháza közelében szombat hajnalban. A rendőrség tájékoztatása szerint a halálos baleset egy mellékúton történt.
A sofőr Kiskunfélegyháza felé hajtott, amikor autója kicsúszott az útról, és fának csapódott. A halálos baleset éjfél után történt, a kocsiban ülők közül hárman meghaltak – írta a Borsonline.hu.

Hárman haltak meg a kiskunfélegyházi balesetben

Ahogy korábban megírtuk, szombaton tragikus baleset történt Kiskunfélegyháza közelében, ahol egy autó villanyoszlopnak ütközött, majd a fák közé csapódva az oldalára borult. A kocsiban hátul ülő három férfi azonnal meghalt, két másik utas pedig megsérült.

A rendőrség őrizetbe vette a 27 éves sofőrt, mivel felmerült a gyanú, hogy részegen vezetett. A hatóságok szakértők bevonásával vizsgálják a szerencsétlenség pontos körülményeit.

 

