Megrázó fotókon a kiskunfélegyházi tragédia: hárman haltak meg a szombati baleset során

Három ember életét vesztette, ketten pedig súlyos sérülésekkel kerültek kórházba, miután egy autó fának csapódott Kiskunfélegyháza közelében szombat hajnalban. A rendőrség tájékoztatása szerint a halálos baleset egy mellékúton történt.
A sofőr Kiskunfélegyháza felé hajtott, amikor autója kicsúszott az útról, és fának csapódott. A halálos baleset éjfél után történt, a kocsiban ülők közül hárman meghaltak – írta a Borsonline.hu.
Hárman haltak meg a kiskunfélegyházi balesetben
Ahogy korábban megírtuk, szombaton tragikus baleset történt Kiskunfélegyháza közelében, ahol egy autó villanyoszlopnak ütközött, majd a fák közé csapódva az oldalára borult. A kocsiban hátul ülő három férfi azonnal meghalt, két másik utas pedig megsérült.
A rendőrség őrizetbe vette a 27 éves sofőrt, mivel felmerült a gyanú, hogy részegen vezetett. A hatóságok szakértők bevonásával vizsgálják a szerencsétlenség pontos körülményeit.
