Megrázó fotókon a kiskunfélegyházi tragédia: hárman haltak meg a szombati baleset során

A sofőr Kiskunfélegyháza felé hajtott, amikor autója kicsúszott az útról, és fának csapódott. A halálos baleset éjfél után történt, a kocsiban ülők közül hárman meghaltak – írta a Borsonline.hu.

Ahogy korábban megírtuk, szombaton tragikus baleset történt Kiskunfélegyháza közelében, ahol egy autó villanyoszlopnak ütközött, majd a fák közé csapódva az oldalára borult. A kocsiban hátul ülő három férfi azonnal meghalt, két másik utas pedig megsérült.

Felismerhetetlenre roncsolódott az autó a balesetben

A rendőrség őrizetbe vette a 27 éves sofőrt, mivel felmerült a gyanú, hogy részegen vezetett. A hatóságok szakértők bevonásával vizsgálják a szerencsétlenség pontos körülményeit.