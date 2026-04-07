Halálos baleset történt az M5-ös autópályán: több kilométeres a torlódás

Egy kisteherautó és egy nyergesvontató karambolozott április 7-én, kedden reggel az M5-ös autópálya 25-ös kilométerszelvényénél Ócsa közigazgatási területén. Az ütközésben egy ember meghalt, a helyszínelés idejére a Budapest felé haladó pályatestet teljes szélességében lezárták, ezért hatalmas torlódás alakult ki. A forgalmat a sztráda 30-as kilométerszelvényénél Ócsa felé terelik. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja – közölte a Police.hu.

A baleset miatt hosszan feltorlódott a kocsisor az M5-ös autópályán

Tragikus baleset Hajdú-Biharban

Húsvéthétfő délután halálos baleset történt a 4803-as úton Derecske és Földes között, ahol egy gépkocsi lesodródott az útról és a tetejére borult. A kocsiban egyedül utazó sofőr életét a mentők már nem tudták megmenteni.