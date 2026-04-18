Halálos baleset az M3-as autópályán: megpróbálta megmenteni párját a sofőr

Szombat délelőtt szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M3-as autópálya 128-as kilométerénél, Mezőkövesd térségében. A műszaki mentést végző tűzoltók áramtalanították a járművet, ám azóta beigazolódott, hogy halálos baleset történt – írta a Boon.hu.

Halálos baleset az M3-as autópályán (Illusztráció)

Fotó: MW

Rosszullét vezetett a halálos balesethez az M3-ason

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 70 év körüli férfi a helyszínen életét vesztette, miután az újraélesztési kísérletek nem jártak sikerrel. A rendőrség közlése alapján a sofőr vezetés közben lett rosszul, emiatt csapódott autójával a szalagkorlátnak. Úgy tudni, a férfi még próbálta leállítani a járművet, amelyben párja is vele utazott a baleset pillanatában.

