Halálos húsvét: négy gyermek maradt félárván egy autóbaleset után

A Somogy vármegyei Szorosad külterületén tragikus baleset történt április 5-én délután. Egy Törökkoppány felé tartó autó letért az útról, és fának csapódott. A gépkocsit vezető 53 éves nagyszokolyi férfi a helyszínen meghalt. A siófoki rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya vizsgálja a baleset pontos körülményeit – írta a Sonline.hu.

Tragikus baleset történt Szorosad közelében április 5-én, a a sofőr a helyszínen meghalt

A siófoki rendőrök vizsgálják a balesetet

A férfi egyedül utazott az autóban, halála után négy gyermek maradt félárván. A katasztrófavédelem rövid tájékoztatása szerint a tabi és a törökkoppányi önkéntes tűzoltók végezték a műszaki mentést, a mentők is a helyszínre érkeztek. Az útszakaszon a forgalom félpályán haladt a mentés ideje alatt.

Nem ez volt az egyetlen halálos baleset a hosszú hétvége alatt. Húsvéthétfő délután tragédia történt a 4803-as úton Derecske és Földes között: egy gépkocsi lesodródott az útról és a tetejére borult. A kocsiban egyedül utazó sofőr életét a mentők már nem tudták megmenteni.