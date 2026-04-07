Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
baleset

Halálos húsvét: négy gyermek maradt félárván egy autóbaleset után

39 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Április 5-én délután Szorosad külterületén egy gépkocsi letért az útról és fának ütközött. A baleset következtében a járművet vezető 53 éves férfi a helyszínen életét vesztette, négy gyermeke pedig félárván maradt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesethúsvétszorosadgyermektragédia

A Somogy vármegyei Szorosad külterületén tragikus baleset történt április 5-én délután. Egy Törökkoppány felé tartó autó letért az útról, és fának csapódott. A gépkocsit vezető 53 éves nagyszokolyi férfi a helyszínen meghalt. A siófoki rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya vizsgálja a baleset pontos körülményeit – írta a Sonline.hu.

Tragikus baleset történt Szorosad közelében április 5-én, a a sofőr a helyszínen meghalt
Fotó: illusztráció, MW 

A siófoki rendőrök vizsgálják a balesetet

A férfi  egyedül utazott az autóban, halála után négy gyermek maradt félárván. A katasztrófavédelem rövid tájékoztatása szerint a tabi és a törökkoppányi önkéntes tűzoltók végezték a műszaki mentést, a mentők is a helyszínre érkeztek. Az útszakaszon a forgalom félpályán haladt a mentés ideje alatt.

Nem ez volt az egyetlen halálos baleset a hosszú hétvége alatt. Húsvéthétfő délután tragédia történt a 4803-as úton Derecske és Földes között: egy gépkocsi lesodródott az útról és a tetejére borult. A kocsiban egyedül utazó sofőr életét a mentők már nem tudták megmenteni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról