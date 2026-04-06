katasztrófavédelem

Három autó karambolozott a Balaton felé haladó úton

Forgalmi fennakadásra kell számítani az M7-es autópályán Tárnok térségében. A baleset miatt több jármű is érintett és a helyszínen már a mentés is megkezdődött.
Egy közlekedési baleset okoz torlódást az M7-es autópályán Tárnok közelében, a Balaton felé vezető oldalon. A forgalom jelentősen lelassult, miután három személyautó egymásba hajtott a 23-as kilométernél. A járművekben összesen heten utaztak, a helyszínre mentők is érkeztek, hogy ellássák az érintetteket – olvasható a Katasztrófavédelem weboldalán.

Hatalmas a torlódás a baleset miatt
Hatalmas a torlódás a baleset miatt
Fotó: Pixabay (illusztráció)

A baleset részletei – mire számíthatnak az autósok?

A baleset következtében az érintett útszakaszon torlódás alakult ki, ezért az arra közlekedőknek érdemes hosszabb menetidővel számolniuk. A műszaki mentést az érdi hivatásos tűzoltók végzik, akik folyamatosan dolgoznak a helyszínen.

Amíg a helyreállítás tart, a forgalom csak korlátozottan haladhat, így aki teheti, válasszon alternatív útvonalat, vagy induljon el időben.

A baleset mellett kiemelten dolgoznak ma a rendőrök is és ahol csak lehet szondáztatnak is. Tavaly húsvétkor 450 ittas sofőrt szűrtek ki az ellenőrzések során. Az ittas vezetés nemcsak azonnali következményekkel járhat, hanem súlyos anyagi terhet is jelenthet. Egy baleset után a sofőr a jogosítványát is elveszítheti, a biztosító pedig behajthatja rajta a kifizetett kárt.

