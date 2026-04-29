Turistabusz tarolt le több autót a budapesti Hősök terén

Jelentős forgalmi torlódásra számíthatnak azok, akik a budapesti Hősök tere felé veszik az irányt. Délelőtt ugyanis brutális baleset történt: egy turistabusz három járművel ütközött, a helyszínen rendőrök irányítják a forgalmat.
Szerdán délelőtt több jármű ütközött össze az Andrássy út és a Dózsa György út kereszteződésében. Úgy tudni, a balesetben egy turistabusz, egy kisbusz és két személyautó érintett – adta hírül a Blikk.
A baleset helyszínén vannak a tűzoltók
A fővárosi hivatásos tűzoltók hamar a helyszínre értek és megkezdték a műszaki mentést. Hivatalos tájékoztatás egyelőre nem érkezett a szerencsétlenségről. Az ütközés jelentős forgalmi torlódást okozott a környéken, a hatóságok irányítják jelenleg a forgalmat és azon dolgoznak, hogy minél hamarabb helyre álljon a rend.
A napokban egy másik súlyos balesetről is beszámoltunk: motorjával ütközött és életét vesztette Mazán László, a köztiszteletben álló felvidéki magyar képviselő.
