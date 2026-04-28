Pokoli baleset a 49-esen: szétszakadt kamionok és mentőhelikopter a helyszínen – képek

Sokkoló látvány fogadta a mentőegységeket kedd délelőtt a 49-es főúton, ahol három kamion csapódott egymásnak. A törmelékek és alkatrészek méterekre repültek és csak a vakszerencsén múlt, hogy a súlyos baleset nem torkollott még nagyobb tragédiába az út menti építkezésen – írta a Szon.hu.

Teljes útzár a baleset miatt

Fotó: Moricz Csaba

Teljes útzár a baleset miatt

A baleset láncreakcióját egy Pátyod felől érkező, román rendszámú jármű okozhatta, amely vélhetően a sofőr fáradtsága miatt váratlanul áttért a szemközti sávba. Ott éppen egy Csenger irányából tartó, üres sóderszállító kamion haladt, amelynek vezetője már nem tudta elkerülni a frontális találkozást a szembe jövő monstrummal.

A becsapódás erejét jelzi, hogy a teherautó sebességváltója és üzemanyagtartálya is leszakadt, az úttestet pedig elárasztotta az olaj.

Fotó: Moricz Csaba

A vétkes jármű az ütközés után irányíthatatlanul száguldott tovább még száz métert, végül egy út menti építkezés területén állt meg.

Az ott dolgozó építőmunkásoknak az utolsó pillanatban sikerült elugraniuk a feléjük tartó monstrum elől, így csak a szerencsén múlt, hogy nem történt még nagyobb tragédia.

Életveszélyes sérültet vitt a mentőhelikopter

A balesetet okozó sofőr kirepült a fülkéből, súlyos állapota miatt mentőhelikoptert riasztottak hozzá. A csengeri és mátészalkai tűzoltók áramtalanították a roncsokat és elkezdték a kifolyt gázolaj semlegesítését, hogy megelőzzék a tűzveszélyt.

A rendőrség a helyszínelés idejére a főutat teljes szélességében lezárta, a forgalmat elterelik. Az arra közlekedőknek jelentős torlódásra kell számítaniuk.

Mindeközben megrázó felfedezést tettek a hatóságok egy kutatás során, amikor egy eltűnt személy után kutatva megtalálták a keresett férfi holttestét egy kút mélyén. Az esetről ide kattintva olvashat bővebben.