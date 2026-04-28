Kamion tarolt le egy személyautó Vértesszőlősnél – képek, videó

Súlyos baleset történt az 1-es főút 61. kilométerénél, Vértesszőlős határában. Az ütközés során egy kamion letarolt egy személyautót, majd a nehéz jármű az árokban kötött ki – adta hírül a Kemma.hu.

Súlyos baleset az egy 1-es főúton: egy kamion tarolt le egy személyautót

Brutális baleset Vértesszőlős határában

A forgalmat jelenleg is rendőrök irányítják, mintkét irányban nagy a torlódás. Az egyik járműbe beszorult egy ember, őt a tűzoltók feszítővágó segítségével igyekeznek kiszabadítani. A balesetről képgalériát is közzétett a Kemma.hu, amelyet ide kattintva tekinthet meg.

Kedden különösen sok baleset történt az utakon. A 49-es főúton kamionok rohantak egymásba, mentőhelikopterekre is szükség volt a helyszínen. A fővárosban az Üllői út VIII. kerületi részén egy fehér Volkswagen hajtott fel irányíthatatlanul a járdára, majd ütközött egy ház falába. Az eset során egy 80 éves nő és egy 90 év körüli férfi sérült meg.