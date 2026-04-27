Óvatosan ezen a szakaszon, a halálút nem kímél senkit

Két kamion futott egymásba Dunaföldvárnál, a 6-os főúton, a főváros felé vezető oldalon 2026. április 27-én a délelőtti órákban. A baleset utoléréses volt, vagyis az egyik jármű nem tudott időben reagálni az előtte haladóra – írta a Duol.hu.

Baleset történt Dunaföldvárnál, két kamion ütközött a 6-os főúton

Fotó: Löffler Péter/Dunántúli Napló

Kamionbaleset lassítja a halálút forgalmát

A szerencsétlenséghez a solti hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók érkeztek, akik már megkezdték a kamionok áramtalanítását.

A helyszínen a társhatóságok is dolgoznak, a mentés és a műszaki beavatkozás párhuzamosan zajlik.

Az érintett szakaszon jelenleg félpályán halad a forgalom, ami jelentős lassulást okoz. A környéken közlekedőknek érdemes hosszabb menetidővel számolniuk.

Egymást érték az ütközések a reggeli csúcsidőben

A hétfő reggeli csúcsidőben több egymást követő incidens lassította le az M5-ös autópálya Budapest felé vezető szakaszát. A balesetek miatt kialakult torlódás rövid idő alatt kilométeres sorokká nőtt.