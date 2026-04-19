Drámai képek a helyszínről: fejtetőn állt meg a kocsi a szombati balesetben

Szombat este árokba hajtott és felborult egy személyautó Zalaszentgyörgy külterületén. A 7411-es úton történt baleset során egy 21 éves bagodi sofőr és 22 éves utasa szenvedett szerencsétlenséget – írta a Zaol.hu, amely a szerencsétlenség helyszínén készült képgalériát is közölt.

Rosszul bevett kanyar okozta a balesetet

Egy 21 éves sofőr elvesztette uralmát autója felett egy éles kanyarban, majd az árokfalnak csapódva a tetőlemezén csúszott tovább az aszfalton. A járműben ülő két bagodi férfit a mentők kórházba szállították. A balesetről készült képeket ide kattintva tudja megtekinteni.

