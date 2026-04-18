Pofátlan és balesetveszélyes közúti mutatvány Debrecenben – videó

Egy debreceni autós megelégelte a várakozást, és a szabályokra fittyet hányva a gyalogosok között, a járdán hajtott el a feltorlódott kocsisor mellett. A döbbenetes manővert egy fedélzeti kamera is rögzítette, rávilágítva arra, hogy a sofőr vakmerősége mennyire balesetveszélyes helyzetet teremtett a járókelők számára – írta a Haon.hu.

Fedélzeti kamera rögzítette a balesetveszélyes mutatványt

Fotó: MW-archív / Illusztráció

Vérlázító és balesetveszélyes

A felvétel valóságos népharagot váltott ki a helyi közösségből, a kommentelők szerint a kereszteződésben már-már mindennaposak a hasonló, életveszélyes szabálytalanságok. A videó készítője szerint a problémát az okozza, hogy a balra kanyarodó sáv gyakran megtelik, eltorlaszolva az utat a továbbhaladók előtt, ám ez semmire sem magyarázat.

A helyiek beszámolói alapján nemcsak a járdán való közlekedés, hanem a piros jelzés figyelmen kívül hagyása is rendszeres, ami miatt a csomópont rendkívül balesetveszélyes pontjává vált a környéknek. A lakók szerint csupán a szerencsén múlt, hogy eddig nem történt tragédia a sofőrök pofátlansága miatt.

