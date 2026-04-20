Kerítés döfte át a gyermeket, vasdarabbal a testében szállították kórházba

A kisfiú éppen a közeli futballpályára igyekezett, amikor a szerencsétlen mozdulatot követően a kerítés fémhegye átszúrta a lábát. A helyszínre érkező mentők stabilizálták az állapotát, miközben a tűzoltók speciális vágóeszközzel szabadították ki a gyermeket a súlyos baleset után – írta a Borsonline.hu.

Megrázó balesethez riasztották a mentőket

Kórházba vitte a mentő a baleset gyermekáldozatát

A súlyos vérveszteség elkerülése érdekében a szakemberek rendkívüli megoldást választottak: a kisfiút a testébe fúródott kerítésdarabbal együtt emelték a mentőautóba, majd azonnal kórházba szállították. A mentőszolgálat jelentése szerint a kerítés rövid időn belül már a második súlyos balesetet okozta, ami miatt a környéken élők körében komoly aggodalom alakult ki.

