Kirepült az autóból a brutális balesetben az utas

A jármű a tompult figyelem miatt lesodródott az útpadkára. A sofőr megpróbálta korrigálni a helyzetet, ám az ellenkormányzás következtében az autó irányíthatatlanná vált, majd a baleset során az oldalára borult és többször is megpördült – írta az Ügyészség.hu.

Brutális baleset az M85-ön

A biztonsági öv életet menthetett volna a balesetben

A tragédia legszomorúbb részlete az, hogy az utas nem használta a biztonsági övet. A becsapódás során kirepült a járműből és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítás után életét vesztette.

A szakértők szerint a biztonsági öv használata esetén a baleset valószínűleg nem végződött volna halállal. A sofőr ezzel szemben könnyebb, nyolc napon belül gyógyuló sérülésekkel megúszta az esetet.

Az ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat a férfi ellen. A törvény szerint akár öt év szabadságvesztés is kiszabható, emellett azt is indítványozták, hogy a bíróság ideiglenesen tiltsa el a járművezetéstől. A végső döntést a Győri Járásbíróság hozza majd meg.

