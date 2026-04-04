Hárman meghaltak, ketten pedig megsérültek a szombat hajnali halálos balesetben

Tragikus baleset történt Kiskunfélegyháza mellett, amikor egy kétajtós kupé szombatra virradóra fának csapódott, hárman azonnal életüket vesztették, ketten pedig súlyosan megsérültek – olvasható az MTI-n.

A baleset következtében három férfi azonnal meghalt, két másik súlyosan megsérült, a sofőr pedig őrizetbe került (illusztráció)

Részeg lehetett a baleset okozója

A baleset éjjel fél egykor történt, amikor a 27 éves sofőr Kunszállás felől Kiskunfélegyháza irányába tartott. Először az útpadkát találta el mindkét oldalon, majd egy villanyoszlopnak ütközve a fák közé sodródott, ahol az autó oldalára borult.

A hátul ülő három városföldi férfi nem élte túl a karambolt, egy utas súlyosan, a vezető pedig könnyebben sérült meg.

A rendőrség az ittas vezetés gyanúja miatt előállította és őrizetbe vette a sofőrt. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedési osztálya szakértők bevonásával vizsgálja a tragédia körülményeit.

