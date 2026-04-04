baleset

Hárman meghaltak, ketten pedig megsérültek a szombat hajnali halálos balesetben

2026. április 04. 10:10
Szombatra virradóra tragédia történt Kiskunfélegyháza közelében, amikor egy autó irányíthatatlanná vált, és fának csapódott. A baleset következtében a hátul ülő három férfi azonnal életét vesztette, ketten pedig súlyosan megsérültek.
Tragikus baleset történt Kiskunfélegyháza mellett, amikor egy kétajtós kupé szombatra virradóra fának csapódott, hárman azonnal életüket vesztették, ketten pedig súlyosan megsérültek – olvasható az MTI-n.

A baleset következtében három férfi azonnal meghalt, két másik súlyosan megsérült, a sofőr pedig őrizetbe került
A baleset következtében három férfi azonnal meghalt, két másik súlyosan megsérült, a sofőr pedig őrizetbe került (illusztráció)
Fotó:  Pexels.com

Részeg lehetett a baleset okozója

A baleset éjjel fél egykor történt, amikor a 27 éves sofőr Kunszállás felől Kiskunfélegyháza irányába tartott. Először az útpadkát találta el mindkét oldalon, majd egy villanyoszlopnak ütközve a fák közé sodródott, ahol az autó oldalára borult. 

A hátul ülő három városföldi férfi nem élte túl a karambolt, egy utas súlyosan, a vezető pedig könnyebben sérült meg.

A rendőrség az ittas vezetés gyanúja miatt előállította és őrizetbe vette a sofőrt. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedési osztálya szakértők bevonásával vizsgálja a tragédia körülményeit.

Az éjszaka békés csendjét Tiszavasváriban egy hatalmas csattanás törte meg, amikor egy Suzuki fának csapódott a 36-os úton. A sofőr állítja, hogy egy őz ugrott az útra, ezért rántotta el a kormányt.

 

