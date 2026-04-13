Sulyok Tamás rendkívüli bejelentést tett

Orbán Viktor minden magyarnak üzent – ezt látni kell

Élet-halál harcot vívtak a mentők a kismamáért, akit egy frontális baleset után kellett újraéleszteni

Mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani egy várandós nőt. Két autó csapódott egymásnak a 7-es főúton, összesen négyen sérültek meg a baleset során.
Négy ember, köztük egy várandós kismama is megsérült abban a frontális karambolban, amely hétfőn történt a romániai 7-es főúton. Az Olt-völgye térségében két személygépkocsi ütközött össze hatalmas erővel, a súlyos baleset egyik áldozatáért mentőhelikopter érkezett – írta a Borsonline.hu.

Hármas baleset miatt ragadt kutyáival az autóban egy sofőr
Várandós nő sérült meg a frontális balesetben (Illusztáció)
Fotó: Shutterstock 

Kismama szorult az autóba a balesetben

Frontális ütközés történt az Olt-völgyében, miután egy 53 éves sofőr áttért a szemközti sávba. Az ütközés erejétől az egyik autó a vasúti sínek mellé repült és az oldalára borult, a roncsok közé szorítva egy 23 éves várandós nőt.

A kismamát eszméletlen állapotban találták meg, a mentőknek a helyszínen kellett újraéleszteniük. 

Miután sikerült visszahozni az életbe, mentőhelikopter szállította kórházba. A tragikus baleset során rajta kívül még három ember sérült meg, a hatóságok jelenleg is vizsgálják a körülményeket.

Míg az Olt-völgyében a mentők megfeszített munkával mentették meg a kismama életét, a Hableány-tragédia újabb tárgyalásán olyan tanúvallomások hangoztak el, amelyek szerint a második szállóda hajó legénysége meg sem próbált segíteni a vízbe esetteknek.

 

