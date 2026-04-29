Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin most tényleg megijedt? Elképesztő intézkedést hoznak

Olvasta?

baleset

Kispesten halálra gázoltak egy 7 éves lányt és édesapját, évek óta húzódik a halálos baleset ügye

12 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A végéhez közeledik az évek óta húzódó eljárás a kispesti tragédia ügyében. 2022 szeptemberében egy teherautó halálra gázolt egy apát és 7 éves kislányát, az iszonyú baleset kapcsán azóta sem született ítélet. A család szenvedését az sem könnyíti meg, hogy a tárgyalások során többször is bemutatták a helyszínen készült véres felvételeket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetkispestencsaládhalálteherautó sofőr

Talán nem túlzás, hogy 2022. szeptember 21-én olyan közlekedési baleset történt, amely az egész országot megrázta. A kispesti piac mellett szeretett volna átkelni a zebrán a 7 éves R. Réka és apukája, a 40 éves R. József, amikor egy teherautó halálra gázolta őket. A baleset nyomán büntetőeljárás indult a sofőr, B. Milán ellen, ami évek óta húzódik. A családnak eközben iszonyú lelki megpróbáltatásokat kell kiállnia, a tárgyalások során például többször is bemutatták a baleset véres helyszínét – írta a Blikk.

A halálos baleset helyszíne Kispesten: apát és lányát gázolta el egy teherautó, egyikük sem élte túl a tragédiát
A halálos baleset helyszíne Kispesten: apát és lányát gázolta el egy teherautó, egyikük sem élte túl a tragédiát
Fotó: Bors

Iszonyú halálos baleset Kispesten

B. Milán csendben, lehajtott fejjel ült a vádlottak padján, mögötte ültek sorban Réka és József gyászoló szerettei: az édesanya, Réka testvére, rokonok és barátok – számolt be róla a Blikk. A család valamely tagja minden tárgyaláson ott volt, sokszor különösen megterhelő pillanatokat kellett kiállniuk, amikor előkerültek a baleset helyszínén készült képek. 

Az eljárás során kiderült, hogy a sofőr kezében telefon volt, amely elterelhette a figyelmét, továbbá a vezetés segítő kiegészítő visszapillantóba, a rámpatükörbe sem nézett bele annak ellenére, hogy ebben egy kamera felvétel szerint, világosan látszott az előtte elhaladó József is. 

A tárgyalások iszonyúan megviselik az R. családot, ugyanis a baleset képeit többször is bemutatták
Fotó: Bors

A sofőr ügyvédje szerint a férfi nem használta a telefont az indulás pillanatában, továbbá a rámpatükörbe sem kell ilyenkor belenéznie. Hozzátette: az apának és a lányának a teherjármű mögött kellett volna átkelnie, ugyanis a kocsi pont a gyalogátkelőn állt meg.

Az áldozat családja felháborodott, amikor az ügyvéd szóba hozta: a férfi enyhén vagy közepesen ittas volt  a baleset idején. Ám szerintük R. József mindössze egyetlen doboz sört fogyasztott.

Az időhúzás tovább folytatódik: a következő tárgyalás szeptember 23-án, a tragédia évfordulója után alig két nappal lesz megtartva.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!