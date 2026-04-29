Dráma az M5-ösön: hűtőkamion és autószállító tarolta le egymást a szörnyű balesetben

A mentőhelikopter érkezése miatt teljes szélességében lezárták a Szeged felé vezető oldalt. Az útzár alatt megkezdték a mentést és a súlyos baleset helyszínelését.
Két teherautó ütközött össze az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán, Kiskunfélegyháza közelében. Az autószállító és a hűtőkamion ütközése miatt a sztrádát lezárták, így a baleset helyszínén jelentős torlódásra kell számítani – írta a Bors.
M5-ösön történt baleset
Lezárták a sztrádát Szeged felé, miután egy autószállító és egy hűtőkamion ütközése során az egyik jármű a szállítókamionról az árokba repült. A mentési munkálatokhoz és a baleset mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre.
