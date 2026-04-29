Dráma az M5-ösön: hűtőkamion és autószállító tarolta le egymást a szörnyű balesetben

Két teherautó ütközött össze az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán, Kiskunfélegyháza közelében. Az autószállító és a hűtőkamion ütközése miatt a sztrádát lezárták, így a baleset helyszínén jelentős torlódásra kell számítani – írta a Bors.

Mentőhelikopter landolt az M5-ös autópályán baleset miatt

Fotó: MTI/Donka Ferenc

M5-ösön történt baleset

Lezárták a sztrádát Szeged felé, miután egy autószállító és egy hűtőkamion ütközése során az egyik jármű a szállítókamionról az árokba repült. A mentési munkálatokhoz és a baleset mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre.

