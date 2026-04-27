baleset

Egymást érték az ütközések a reggeli csúcsidőben

A hétfő reggeli csúcsidőben több egymást követő incidens lassította le az M5-ös autópálya Budapest felé vezető szakaszát. A balesetek miatt kialakult torlódás rövid idő alatt kilométeres sorokká nőtt.
Hétfő reggel az M5-ös Budapest felé vezető oldalán a forgalom már az ébredés után megadta magát. A lajosmizsei tengelysúlymérő közelében két teherautó futott egymásba egy utoléréses balesetben – írta a Baon.hu.

A baleset következtében kialakult torlódásban újabb ütközés történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán
Baleset és láncreakciós torlódás bénította meg az M5-öst

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Hürkecz Zoltán szerint a balesetben senki nem sérült meg, csak az autók látták kárát az esetnek. A rendőrök gyorsan lezárták a szükséges helyszíni vizsgálatokat, így elvileg minden adott volt ahhoz, hogy a feltorlódott forgalom újra meginduljon. A helyzet azonban nem oldódott meg ilyen egyszerűen: 

nem sokkal később újabb baleset történt ugyanebben a torlódásban.

Az első eset helyszínétől mintegy három kilométerre, Kecskemét irányába haladva egy kamion és egy tréler ütközött össze. Ennél az incidensnél is csak anyagi kár keletkezett, de a két szerencsétlenség együtt jelentősen rontotta a helyzetet, és komoly forgalmi dugót okozott az érintett szakaszon.

Máshol is baleset történt, míg aludtunk

Vasárnap éjjel tragikus baleset történt Győrben a Győri út melletti vasúti szakaszon, a Sorompó utca közelében. A vonat egy embert halálra gázolt, a körülmények tisztázása jelenleg is zajlik.

 

