Fotókon a baleset az M6-oson, huszonötezer liter tej öntötte el az autópályát

Szokatlan baleset történt a baranyai sztrádán, amikor egy kamion felborult és rakománya az úttestre zúdult. A baleset miatt az érintett szakaszt teljesen le kellett zárni. A Bama.hu a helyszínen készült képeket is megosztotta.

Jelentős anyagi károkat okozott az M6-oson a kamionos baleset

Fotó: Tóth János Autó- és Kamionmentés Komló/Bama.hu

Baleset az M6-oson hatalmas mennyiségű tejjel

Az eset az M6-os autópálya Himesháza közelében történt, a Budapest felé vezető oldalon, a 180-as kilométerszelvény környékén. Egy tejszállító kamion borult fel, amelynek rakománya – mintegy huszonötezer liter tej – az aszfaltra ömlött.

A helyszínre a mohácsi tűzoltók és a véméndi tűzoltók érkeztek ki, akik a Baranya vármegyei katasztrófavédelem irányítása mellett kezdték meg a műszaki mentést. A baleset miatt az autópálya érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. A mentés során nemcsak a tej, hanem kisebb mennyiségű üzemanyag eltakarítása is komoly feladatot jelentett a szakembereknek.

A helyszínen dolgozó egységek hosszú ideig végezték a takarítást, mivel a nagy mennyiségű folyadék veszélyessé tette az útfelületet.

Nem sérült meg senki

A baleset során szerencsére személyi sérülés nem történt, azonban az anyagi kár jelentős lehet.

A forgalom csak a teljes műszaki mentés és tisztítás után állhatott vissza a megszokott rendbe.

