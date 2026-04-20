A baleset után átszakította a szalagkorlátot egy teherautó az M7-esen, már torlódik a forgalom

Baleset történt hétfő délután az M7-es autópályán, ahol egy teherautó és egy személyautó ütközött. A baleset miatt a forgalom lelassult a Budapest felé vezető oldalon, Tárnok közelében – írja a Sonline.hu.

Teherautó csapódott a leálló sávban levő autónak, a baleset miatt nagy torlódásra kell számítani

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A baleset után átszakította a szalagkorlátot a teherautó

A rendelkezésre álló információk szerint a tehergépkocsi a leállósávban várakozó autóba csapódott, majd az ütközés erejétől a szalagkorláton is áttört, és letért az úttestről az M7-es Budapest felé vezető szakaszán.

A helyszínen az érdi hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést, ennek során áramtalanították a járművet, és biztosították a területet.

Két sávon halad a forgalom, torlódás alakul ki

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az érintett sztrádaszakaszon jelenleg két sávon halad a forgalom, ami jelentős fennakadást okoz. A torlódás egyre nagyobb, ezért az arra közlekedőknek hosszabb menetidővel kell számolniuk.

A baleset körülményeit még vizsgálják, de az már biztos, hogy a leállósávban várakozó autó érintett az ütközésben. A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett útszakaszon, és számoljanak a torlódás további növekedésével.

Forgalmi káosz alakult ki az M3-as autópályán, ahol az autósok hosszú percekig mozdulni sem tudnak a torlódás miatt. A dugó következtében teljesen lelassult a közlekedés Bag térségében.