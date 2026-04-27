Riasztás közben történt a baj: mentőautó karambolozott Újpesten

Egy pillanat alatt fordult komolyra a helyzet, amikor egy sürgős bevetés közben történt baleset okozott fennakadást – írta az MTI.

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált (Illusztráció)

Bevetés közben történt baleset Újpesten

A baleset hétfő délután történt Budapest IV. kerületében, az Elem utcában. Egy mentőautó éppen egy beteghez sietett, megkülönböztető jelzést használva, amikor összeütközött egy személygépkocsival.

Az ütközés következtében a személyautóban utazó nő megsérült, vállfájdalomra panaszkodott. A mentőautó kétfős személyzete sem úszta meg következmények nélkül az esetet, őket szintén kórházba szállították kivizsgálásra.

Tavaly is történt egy hasonló baleset, ahol felborult egy mentőautó és öten sérültek meg, akiket kórházba kellett szállítani.