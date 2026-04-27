Rendkívüli

Gulyás Gergely bejelentette a 44 fős Fidesz-frakció névsorát

Érdekes

Minden háztartásban ott van: filléres gyógyszer győzheti le a rákot

mentőautó

Riasztás közben történt a baj: mentőautó karambolozott Újpesten

Egy sürgős riasztás közben történt váratlan ütközés okozott riadalmat Újpesten. A baleset akkor következett be, amikor egy mentőautó megkülönböztető jelzéssel haladt egy beteghez, majd ütközött egy személyautóval.
mentőautóújpestelem utcábanbalesetmegkülönböztető jelzésriasztás

Egy pillanat alatt fordult komolyra a helyzet, amikor egy sürgős bevetés közben történt baleset okozott fennakadást – írta az MTI.

Újpesten történt a baleset
Fotó: Mesterséges intelligencia által generált (Illusztráció)

Bevetés közben történt baleset Újpesten

A baleset hétfő délután történt Budapest IV. kerületében, az Elem utcában. Egy mentőautó éppen egy beteghez sietett, megkülönböztető jelzést használva, amikor összeütközött egy személygépkocsival.

Az ütközés következtében a személyautóban utazó nő megsérült, vállfájdalomra panaszkodott. A mentőautó kétfős személyzete sem úszta meg következmények nélkül az esetet, őket szintén kórházba szállították kivizsgálásra.

Tavaly is történt egy hasonló baleset, ahol felborult egy mentőautó és öten sérültek meg, akiket kórházba kellett szállítani.

 

