Baleset miatt teljes útzár az M5-ös autópályán: hatalmas a torlódás

Teherautó és egy autó ütközött össze az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kakucs és Inárcs térségében. A 37-es kilométernél történt baleset miatt forgalmi korlátozásokra kell számítani az érintett útszakaszon – írta a Baon.hu.

Teljes útzár az M5-ösön a baleset miatt

A dabasi hivatásos tűzoltók végzik a járművek áramtalanítását, miközben a társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. A műszaki mentés idejére az érintett sztrádaszakaszt a baleset miatt teljes szélességében lezárták.

Mindeközben az M1-es autópályán is megállt az élet