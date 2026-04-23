Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
m5

Baleset miatt teljes útzár az M5-ös autópályán: hatalmas a torlódás

7 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Teljes útzár mellett helyszínelnek az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán. A balesetben egy személyautó és egy kamion üzközött.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Teherautó és egy autó ütközött össze az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kakucs és Inárcs térségében. A 37-es kilométernél történt baleset miatt forgalmi korlátozásokra kell számítani az érintett útszakaszon – írta a Baon.hu.

baleset, rendőr
Baleset miatt korlátozták a forgalmat az M5-ös autópályán (Illusztráció)
Fotó: Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség/Facebook

Teljes útzár az M5-ösön a baleset miatt

A dabasi hivatásos tűzoltók végzik a járművek áramtalanítását, miközben a társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. A műszaki mentés idejére az érintett sztrádaszakaszt a baleset miatt teljes szélességében lezárták.

Mindeközben az M1-es autópályán is megállt az élet, ide kattintva bővebben olvashat róla.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!