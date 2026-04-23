Baleset miatt teljes útzár az M5-ös autópályán: hatalmas a torlódás

Teherautó és egy autó ütközött össze az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kakucs és Inárcs térségében. A 37-es kilométernél történt baleset miatt forgalmi korlátozásokra kell számítani az érintett útszakaszon – írta a Baon.hu.
Teljes útzár az M5-ösön a baleset miatt
A dabasi hivatásos tűzoltók végzik a járművek áramtalanítását, miközben a társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. A műszaki mentés idejére az érintett sztrádaszakaszt a baleset miatt teljes szélességében lezárták.
